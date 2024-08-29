29日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2024年9月限は前日比70円安の3万8300円と小幅安で推移。日経平均株価の前場現物終値264.46円に対しては38035.54円高。出来高は1万9243枚となっている。 TOPIX先物期近は2691.5ポイントと前日比1ポイント安、現物終値比7.10ポイント高で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 38300