バンダイは、カプセルトイ「ガシャポン」から、アニメ「機動戦士ガンダム」のフィギュアシリーズの特別弾「機動戦士ガンダム MOBILE SUIT ENSEMBLE EX51 パーフェクトジオング」の予約受付を、2024年8月23日からバンダイナムコグループの通販サイト「プレミアムバンダイ」で始めた。発送は12月の予定。パーツ換装で通常の「ジオング」も再現可能同作から派生した「MSV（モビルスーツ・バリエーション）」から「パーフェクトジオン