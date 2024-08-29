横綱審議委員会の稽古総見で汗を流す琴桜（奥）＝両国国技館（代表撮影）大相撲秋場所（9月8日初日・両国国技館）を前にした横綱審議委員会による稽古総見が29日、国技館内の相撲教習所で行われ、大関琴桜は大関豊昇龍や小結平戸海と14番続けて取って9勝5敗だった。豊昇龍は16番で9勝7敗。ともにまずまずの内容だった。先場所で10度目の優勝を遂げた横綱照ノ富士は糖尿病と膝の負傷で欠席。1場所での大関復帰を目指す関脇貴景