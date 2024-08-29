高市早苗経済安全保障担当相（63）は29日、自民党総裁選（9月12日告示、27日投開票）への出馬を表明する記者会見を9月9日に開くと発表した。「毒まんじゅう」「平成の明智光秀」自民総裁選の苛烈な闘争史当初は週内の会見を目指したが、台風10号の影響などを考慮して延期を検討していた。【遠藤修平】