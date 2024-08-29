◇MLB ドジャース - オリオールズ(日本時間29日、ドジャー・スタジアム)メジャーリーグで珍しいプレーが起きました。1点を追うオリオールズは2回、セドリク・ムリンス選手はフルカウントから125キロのナックルカーブを空振り。しかしバウンドしたボールの捕球にもたついたドジャースのウィル・スミスが1塁への送球が遅れ、ムリンス選手の振り逃げが成立。このプレーに「振り逃げ成功してる…」、「初めて見た」など驚きの声が上が