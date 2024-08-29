トヨタ自動車は２９日、台風１０号の接近・上陸を受けた国内全工場の稼働停止措置を３０日まで継続すると発表した。トヨタ、レクサス両ブランドの車を生産するトヨタ本体のほか、グループ企業の計１４工場２８ラインが対象となる。