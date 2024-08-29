大阪市役所正面玄関に設置している2025年大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」の巨大モニュメントが28日夜、台風10号の接近で「避難」した。破損を防ぐためビニールシートや毛布でグルグル巻きになり、定位置から奥へ移動した。【写真】定位置から「奥」へ避難したミャクミャクモニュメントモニュメントは土台を含めて高さ約2・5メートル、横約4・0メートル、重さ約1トン。万博の機運を高めるため、23年12月に設