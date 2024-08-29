強い台風10号は、29日昼前から30日明け方にかけて熊本県内に最も接近する見込みです。 台風10号は29日午前11時現在、強い勢力を維持したまま、1時間に約15キロの速さで北上しています。 熊本県内は、ほぼ全域が風速25メートル以上の暴風域に入ったとみられます。益城町では、午前9時23分に30.3メートルの最大瞬間風速を観測しました。球磨郡湯前町では、降り始めからの雨量が440ミリを超えています(440.8ミリ:29