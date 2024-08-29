SVリーグ男子の日本製鉄堺ブレイザーズ（以下、ブレイザーズ）は、8月10、11日にイベント「VOLLEYBALL MATSURI 2024」を開催した。10日に堺ジュニアブレイザーズとパンサーズU15、中央大学と立命館大学の定期戦があり、10、11日には中国河北省の強豪チームである保定沃隷男子排球倶楽部（以下、保定）を招待して親善試合を行った。ブレイザーズはミドルブロッカー（MB）が所属