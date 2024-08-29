コンピューターセキュリティー大手「トレンドマイクロ」（東京都新宿区）が東京国税局の税務調査を受け、約96億円の法人税の申告漏れを指摘されたことが関係者への取材でわかった。日本より税負担が軽いオランダにある子会社を巡り、「タックスヘイブン（租税回避地）対策税制」を適用されたという。追徴税額（更正処分）は、2022年12月期までの3年間で、過少申告加算税を含め計約24億円に上るとみられる。