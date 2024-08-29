元日の地震で被害を受けた石川県・穴水小学校は、きょう（29日）が全校登校日です。9月から始まる新学期を前に児童らは新たに建設された仮設校舎に登校しました。元日の地震で校舎が被害を受け８月中旬に新たに建設された穴水小学校の仮設校舎。2階建ての校舎で延床面積は元の校舎のおよそ6割にあたる2330平方メートル、全教室に冷暖房が完備されています。 児童たちはこれまで近くの中学校を間借りして学んできましたが