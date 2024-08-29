「最近、スキンケアの効果を感じにくいかも？」と感じている人へ。そんな悩みにおすすめなのが、【Attenir（アテニア）】の「ドレススノー」シリーズ。美白（＊1）ケアとシワ改善に同時にアプローチする人気シリーズが昨年リニューアルし、さらに今年3月に待望の洗顔料が発売され、注目を集めています。今回は、ドレススノーシリーズの「洗う・潤す・補う」を叶える4つのアイテムについ