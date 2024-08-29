コスパの良さとユニークな商品ラインナップが魅力の【業務スーパー】。今回は、チョコ好きさんも満足すること間違いなし！ チョコスイーツ2選をお届けします。どちらも濃厚で贅沢感あり♡ マニアさん大絶賛のアレンジ技も試してみて。 新登場！ 冷凍「スフレチーズショコラ」 「スフレチーズショコラ」は、チーズ生地にほろ苦いチョコレートを合わせた冷凍スイ&#125