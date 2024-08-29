史上初となるブラックホールの撮像に成功し、これまでにM87*やいて座A*といったブラックホールの姿を捉えてきたイベントホライズンテレスコープ(EHT)のチームが、新しい周波数を用いた観測で以前より高精度かつ多色で表現された画像を公開しました。First Very Long Baseline Interferometry Detections at 870 μm - IOPsciencehttps://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-3881/ad5bdbEHT scientists make highest-resoluti