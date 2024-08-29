沖縄の大人気かき氷と バーミキュラが期間限定コラボ バーミキュラの世界観を体験できるブランド体験型施設『バーミキュラ ビレッジ』に沖縄の大人気かき氷店『カキゴオリファクトリー 氷ヲ刻メ』が登場！ 9月4日(水)・5日(木)の2日間限定で、沖縄県北谷町から店主の曹竜也(そう たつや)さんが『バーミキュラ ビレッジ』に来店して、ここでしか味わえない特別なかき氷を提供します。 曹さんにし