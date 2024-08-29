お笑いコンビ・おぎやはぎがMCを務めるBS日テレ『おぎやはぎの愛車遍歴 NO CAR, NO LIFE!』（毎週土曜後9：00）が、8月31日に放送される。今回は、元トヨタ自動車の開発エンジニア・多田哲哉氏を迎え、愛車遍歴を振り返る。【最新番組カット】トヨタ『スープラ』開発者の思い出の1台…いまや新車価格の倍以上の“高級”スポーツカーの全貌トヨタ『86』『スープラ』などを開発してきた多田氏だが、最初は何と三菱自動車のエン