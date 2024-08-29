音楽フェス「ＲＵＳＨＢＡＬＬ２０２４」（３１日、９月１日、大阪・泉大津フェニックス）の主催者は２９日、台風１０号影響により開催中止を発表した。「残りの日数と関西地区に接近した場合に、台風が通過後の作業ではステージ（屋根を上げられない）音響・照明・インフラの施工を徹夜で完遂しても本番に間に合わないと判断いたしました苦渋の決断となりますが、２日間とも中止とさせていただきます」とした。同フェス