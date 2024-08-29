俳優の橋本環奈が主演を務める、連続テレビ小説『おむすび』（9月30日スタート月〜土前8：00NHK総合※土曜日は1週間の振り返り／月〜金前 7：30NHKBS、BSプレミアム4K）の語りをリリー・フランキーが担当することが発表された。土曜版ナレーションは高瀬耕造アナウンサーが務める。【写真多数】新キャスト11人を紹介！「福岡・糸島編」の登場人物たち今作は、“どんな困難も明るくたくましく乗り越える”をモッ