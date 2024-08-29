お笑いコンビ・真空ジェシカが、10月28日から29日にかけて、東京・座・高円寺2を舞台に3公演を行う。29日、2人から独占コメントが寄せられた。【画像】イラストも素敵！2日間で3公演を行う真空ジェシカ川北は「ライブに臨むにあたって、私からは一言だけ、意気込みをお伝えさせてください。蜴滓枚繝代ヱ（原文ママ）」、ガクは「素敵なライブの数々が開催されることとなりました！具体的にどんな事が起こるライブなのか、タイ