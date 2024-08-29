台風１０号の接近に伴い、東海道新幹線は３０日の始発から、三島―名古屋駅間での運転を終日取りやめる。ＪＲ東海が２９日、発表した。東京―新大阪駅間を結ぶ「ひかり」と「のぞみ」は終日運休となり、東京―博多駅間などを結ぶ東海道新幹線と山陽新幹線の直通運転も終日、取りやめる。ＪＲ東海によると、東京―三島駅間と名古屋―新大阪駅間は３０日、運転本数を大幅に減らし、１時間あたり上下各２本程度の頻度で、普通車全