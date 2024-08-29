ドジャース・大谷翔平選手が、今シーズン42本目となるホームランを放ちました。【映像】大谷翔平、今季42号ソロHR本拠地でのオリオールズ戦に、1番指名打者で先発出場した大谷は初回、今シーズン42号となるソロホームランを放ちました。ナ・リーグのホームランランキング、トップを独走しています。（『ABEMA NEWS』より）