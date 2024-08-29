気象庁は29日、台風10号が同日午前8時ごろ、鹿児島県薩摩川内市付近に上陸したと発表した。各地で暴風や大雨による被害が発生し、宮崎県では突風によるとみられる被害で8人が負傷。また、愛知県で27日夜に発生した土砂崩れ現場では行方不明だった1人が発見されたが、死亡が確認された。台風は30日朝にかけて九州地方にとどまるとみられ、気象庁は最大級の警戒を呼びかけている。総務省消防庁の29日午前9時現在のまとめによると