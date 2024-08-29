強い台風１０号は、２９日に九州北部地方を北上し、その後、進路を東よりに変えて、３１日にかけて西日本を東へ進む見込みです。暴風、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫、高潮に厳重に警戒し、高波に警戒してください。また、西日本と東日本では、３０日にかけて線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。 【写真を見る】【台風10号】九州に上陸“ノロノロ”進み記録的な大雨に九州