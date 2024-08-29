小6女児が溺れ意識不明となった北海道北広島市白樺町のプール＝29日午前11時18分29日午前9時半ごろ、北海道北広島市白樺町の市営「白樺プール」で、市立緑ケ丘小6年の女子児童が水泳の授業中に溺れ、搬送された。地元消防や市教育委員会によると、児童は一時、意識不明となったが回復し、治療を受けている。市教委によると、この小学校にはプールがなく、白樺プールで水泳学習を実施している。当時、6年生42人が授業を受けてい