山口県庁で記者団の取材に応じる村岡嗣政知事＝29日午前米軍岩国基地（山口県岩国市）の米軍機更新を巡り、村岡嗣政山口県知事は29日、海軍の運用する輸送機CMV22オスプレイの基地への配備を容認すると表明した。27日には岩国市の福田良彦市長が受け入れを表明している。村岡氏は県庁で記者団の取材に対応。国の説明を検証した結果「基地周辺住民の生活環境に大きな影響を与えるものではないと整理した」とするコメントも公表