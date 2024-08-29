結婚生活は夫婦で支え合って築いていくものですが、ときに義両親の言動によってそのバランスが崩れることも。今回は、義実家トラブルでの対処法について紹介します。夫に助けを求めるトラブ解消のためには、夫の理解が大切です。悩みを抱え過ぎず、適度に相談することで夫婦間の信頼関係はより深まります。義両親の要求が過剰である場合、妻の側に立ち、共に対応を考える夫の姿勢が大切です。安心感を与える対応日常的に夫婦で支え