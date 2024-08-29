AV監督の村西とおる氏（75）が29日までにX（旧ツイッター）を更新。再婚を発表した俳優東出昌大（36）と仕事をした際の印象についてつづった。村西氏は「東出昌大さまが元俳優の女性と結婚。既に妊娠しているとのこと『無茶苦茶優しくて、人の悪口を言わなくて、愚痴を吐かない』から新妻に惚れた、という」と東出の話題に言及。「以前ご一緒にお仕事をしたが、その純粋な心模様に驚き、魅せられた。好漢」と好印象を抱いているこ