山口県の村岡嗣政知事は２９日、米海軍の輸送機ＣＭＶ２２オスプレイの米軍岩国基地（岩国市）への配備について「理解」する意向を表明した。岩国市の福田良彦市長ら地元１市２町の首長は既に容認する考えを示しており、県が代表して中国四国防衛局にこうした立場を伝えた。村岡知事は談話で「基地周辺住民の生活環境に大きな影響を与えるものではない」との認識を表明。同時に、国に対して騒音対策や安全対策に万全を期すよう