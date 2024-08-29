自民党の高市早苗経済安全保障担当相（６３）は９月９日に記者会見し、党総裁選（９月１２日告示、同２７日投開票）への立候補を表明する。同氏の事務所が２９日に発表した。総裁選出馬は２０２１年に続き２回目。高市氏は党内の「岩盤保守層」に支持基盤を置き、前回は国会議員票を中心に善戦した。ただ、この時に推薦人に名を連ねた小林鷹之前経済安保担当相（４９）が今回は自ら出馬することを表明。推薦人２０人の確保が一