30日は東海道新幹線でも計画運休が決まりました。【映像】東京駅の様子東海道新幹線は30日、静岡地区で大雨や強風が予想されることから、始発から名古屋駅と三島駅の間で終日運転をとりやめます。東京駅と三島駅の間、名古屋駅と新大阪駅の間は大幅に本数を減らした運転になります。（ANNニュース）