兵庫県庁で記者団の取材に応じる斎藤元彦知事＝29日午前斎藤元彦兵庫県知事の疑惑告発文書を巡り、作成した元県幹部の男性に関する私的な情報を漏えいした疑いがあるとして、県が斎藤氏の側近だった井ノ本知明前総務部長＝総務部付＝らへの調査を検討していることが分かった。斎藤氏は29日、調査に向け人事課が弁護士と協議中だと記者団に説明。漏えいへの自身の関与は否定した。男性は7月に県議会調査特別委員会（百条委員会