陸上のＵ２０（２０歳未満）世界選手権は２８日、リマで行われ、男子１００メートル決勝では今年の高校総体を制した西岡尚輝（東海大大阪仰星高）が１０秒４３で５位になった。優勝は１０秒１９をマークした南アフリカ選手。