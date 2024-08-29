台風１０号の接近に伴い、ＪＲ東海は２９日、東海道新幹線の三島―名古屋間で３０日始発から終日運転を取りやめると発表した。東京―三島と名古屋―新大阪間は「こだま」を１時間当たり上下各２本程度運転するが、長時間見合わせとなる可能性もある。ＪＲ西日本は山陽新幹線の広島―博多間の計画運休について、２９日午後５時ごろから実施すると発表。当初は午後９時ごろ以降としていたが、前倒しした。同区間の運休は３０日午