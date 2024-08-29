開会式の会場近くでは、先着順の無料席のチケットを求めて人々が列をつくった。メキシコから観光でパリを訪れた男性は、式の始まる５時間ほど前から並んだそうで「パラリンピックの開会式を見ることは一生に一度しかない。楽しみにしている」と話した。無料席は約１万５０００人分が用意された。シャンゼリゼ通りには大勢の観客が集まり、行進した選手たちに大歓声を送った。