熊本県は以下の市町村に「避難指示」を発令しています。※29日16時22分時点 【台風情報まとめ】台風10号進路予想・熊本県の交通情報など 【発表地区】・宇土市全域・宇城市全域・美里町全域・御船町全域 ・嘉島町全域・益城町全域            ・甲佐町全域    ・山都町全域・菊池市全域    ・合志市全域    ・大津町全域 