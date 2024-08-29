群馬銀行が３日続伸している。２８日の取引終了後、取得総数７００万株（自己株式を除く発行済み株式総数の１．８０％）、取得総額５０億円を上限とする自社株買いの実施を発表した。株主還元姿勢を評価した買いが入ったようだ。取得期間は２９日から１０月１８日。あわせて自己株式１０００万株を１０月３１日に消却する予定であることも開示した。 出所：MINKABU PRESS