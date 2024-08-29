インバウンドテックは大幅高。２８日の取引終了後、取得上限１１万株（自己株式を除く発行済み株数の４．４１％）、または１億円とする自社株買いの実施を発表した。期間は８月２９日から１２月３１日まで。あわせて、９月３０日付で１２万６１２５株（同５．０６％）の自社株を消却することも明らかにした。これを好感した買いが入っている。 出所：MINKABU PRESS