【ニューヨーク共同】対話型人工知能（AI）「チャットGPT」を開発した米オープンAIの企業価値が新たな資金調達で、1千億ドル（約14兆5千億円）を超える可能性があることが28日、分かった。米紙ウォールストリート・ジャーナルが報じた。米IT大手のマイクロソフト（MS）や投資ファンドから数十億ドルを追加調達する方向で交渉しているという。同紙によると、AI開発をけん引するオープンAIの昨年末時点の企業価値は860億ドルだっ
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