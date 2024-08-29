公益社団法人「おうみ犯罪被害者支援センター」（大津市）は28日、滋賀県内19市町と犯罪被害者支援の連携協定を結び終えたと発表した。全市町との協定締結は奈良県に次いで全国で2番目。「報道被害」減らし、恩恵増やしたい池田小事件、両親の転換点2000年に設立した同センターは犯罪被害者からの電話相談やカウンセリング、警察への付き添いなどの支援を無料で行う。犯罪被害者支援で行政の責務を定めた04年の「犯罪被害者