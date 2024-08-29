立憲民主党の代表選挙をめぐり、野田佳彦元首相が29日、「再び内閣総理大臣を目指す決意を固めた」として、立候補する意向を表明した。野田氏は29日午前、地元・千葉県のJR津田沼駅前で記者団の取材に答えた。野田氏は「熟慮してきたが、立憲民主党の代表選挙にチャレンジする決意を固めた。再び内閣総理大臣を目指す決意を固めたことをここに表明したい」と述べた。さらに野田氏は、「自民党の総裁が決まり、次の首相になり、新し