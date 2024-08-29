◆園田２日目（８月２９日）《鴨宮祥行》２勝を追加して８６勝。エントラップメント（９Ｒ）に自信。「前回の内容がいいので」（◎）。タッチーフェイス（１０Ｒ）は「内枠は気になるが、早めに外に持ち出すことができたら」（◎）。ベントディパーチェ（１２Ｒ）も「前回の１２３０メートル戦の走りがよかった」（◎）。サンエルサ（７Ｒ）は「しまいに懸けるレースをするので展開が向いてほしい」（○）。ボブテイル（１Ｒ