◆第５９回札幌２歳Ｓ・Ｇ３（８月３１日、札幌競馬場・芝１８００メートル）７月１４日の福島・芝１８００メートルで勝ち上がったホウオウガイア（牝２歳、美浦・大竹正博厩舎、父シルバーステート）は、同レースの出走を回避することになった。大竹調教師は「目を痛めたのでやめることになりました」とコメントした。