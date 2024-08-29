《議員辞職が相次いでいる。説明からせずに辞めていく。状況から判断するに逮捕されそうになってやっと議員辞職しているようにしか見えない。驕り昂り私利私欲に走った犯罪集団を許してなるものかと思う。》【もっと読む】裏金香典疑惑で雲隠れ…堀井学議員「サウナ潜伏」を追う 赤坂から歌舞伎町や六本木へ移動か立憲民主党の原口一博議員（65）は自身のX（旧ツイッター）にこう投稿していたが、多くの国民も同じ考えではないか