パリ五輪に沸いたこの夏、もう一つのオリンピックに注目が集まっている。【もっと読む】悠仁さまの筑波大付属高での成績は？ 進学塾に寄せられた情報を総合すると…4年に1度開催されることから“昆虫学のオリンピック”と言われているのが、8月25日から開催されている「第27回国際昆虫学会議」で、今年は秋篠宮家長男の悠仁さまが招待され、私的に参加されたことが話題となった。26日、ポスター形式で発表されたのが、悠仁さ