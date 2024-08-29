「二番手」で新境地を開拓できるか？（Ｃ）日刊ゲンダイ日刊ゲンダイDIGITAL

木村拓哉、盟友からも異例の「二番手」降格提言 迫られる主役からの退場

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 筒井道隆が盟友・木村拓哉に番組で言及した件について、ゲンダイが報じた
  • 筒井は、大御所扱いは「寂しいと思います」とし、「主役からの降格」を提言
  • 木村は近年、視聴率が振るわず、主役を若手に譲るときが来ているとの見方も
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