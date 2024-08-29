【芸能界クロスロード】フワちゃん&中丸雄一はほぼ全カット…やらかし芸能人を「消去」する番組編集はこう行われる芸能ニュースに欠かせない旧ジャニーズ情報。8月もいろいろあった。12日はHey！Say！JUMPの八乙女光が一般女性との結婚を発表した。6月に女優の松岡茉優と結婚した有岡大貴に続きグループ2人目の結婚。今や熱愛は日常だが、1月の堂本剛に始まった結婚も今年すでに6人目だ。アイドルの結婚は「人気・仕事を