森高千里（55）がSNS上を賑わせていた。【もっと読む】森高千里「55歳でもミニスカ」のプロ魂…トレードマーク化はデビュー時の試練がきっかけ23日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日」に出演。番組イベントの「高嶋ちさ子の！ザワつく！音楽会」で、高嶋らの演奏をバックに「渡良瀬橋」を歌ったのだが、SNS上は《今でもこんなに可愛いの？》などと大盛り上がり。森高の代表曲のひとつ「私がオバさんになっても」を引き合