米共和党の大統領候補ドナルド・トランプ前大統領の選挙キャンプがポップスターのヒット曲を無断で使用し、反発が起きている。２８日（現地時間）、米ＣＮＮ放送などによると、トランプ氏陣営は先月３１日、ペンシルベニア州ハリスバーグで開かれた選挙運動でポップスターのビヨンセの最新アルバム収録曲『ＴｅｘａｓＨｏｌｄ釻Ｅｍ』を使用した。また、先週はトランプキャンプの報道官であるスティーブン・チョン氏がソー