【パリ＝読売取材団】パリ・パラリンピックは２９日、車いすラグビーやボッチャ、バドミントンなどで競技がスタートし、メダル獲得の期待がかかる日本勢も多く登場する。車いすラグビーは、２０１６年リオデジャネイロ大会から２大会連続の銅メダル。今回は代表１２人のうち、１１人が東京大会の経験者で、念願の金メダル獲得を見据える。初戦はドイツと対戦する。ボッチャは男女の個人戦が始まり、男子は脳性まひＢＣ２で個