立憲民主党の野田佳彦元首相（67）は29日、9月7日告示、同23日投開票の党代表選への出馬を表明した。地元の千葉県習志野市で記者団に明らかにした。代表選への出馬表明は枝野幸男前代表（60）に続いて2人目。【写真まとめ】出馬する?しない?立憲代表選「候補者」たち野田氏は「立憲民主党代表選にチャレンジする決意を固めた。すなわち再び内閣総理大臣を目指す決意を固めたことを表明したい」と明言。政権奪取に向けて「